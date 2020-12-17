Путин рассказал, почему не вакцинировался от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент вакцины от COVID-19 в России предусмотрены для граждан определенной возрастной зоне, в которую он не попадает.

Путин: До таких, как я, вакцины пока не добрались Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, которую в YouTube транслирует телеканал НТВ, заявил, что еще не вакцинировался от коронавируса.

"Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле достаточно законопослушный. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. И поэтому пока этой вакцины не поставил, как говорят специалисты. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", – утверждает Путин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Российская вакцина "Спутник V" подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.