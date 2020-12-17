Массовая вакцинация от коронавируса в ЕС начнется в конце декабря

В Европейском союзе начнут вакцинировать граждан от COVID-19 27 декабря. Ранее ЕС заключил контракты на покупку более 1,5 млрд доз вакцин – это в три раза больше, чем все население региона.

ЕС договорился о покупке вакцины от COVID-19 у шести производителей Фото: EPA

Страны Евросоюза планируют начать массовую вакцинацию населения от коронавируса до конца декабря. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Настало время Европы. 27-го, 28-го и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС. Защитим наших граждан вместе", – написала она.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

Европейский союз уже заключил контракты на покупку вакцин с шестью компаниями – AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac и Moderna. В общей сложности у них ЕС планирует закупить более 1,5 млрд доз вакцины. Также ЕС ведет переговоры с Novavax для покупки еще 200 млн доз.

При этом, по последним данным статистической службы ЕС, всего в странах – членах Европейского союза проживает чуть меньше 500 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании.

Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины от Pfizer и BioNTech продемонстрировали ее 95-процентную эффективность.