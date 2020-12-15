Лукашенко: Беларусь создаст свою вакцину от COVID-19

Александр Лукашенко заявил, что примерная стоимость создания белорусской вакцины от коронавируса – 5 млн белорусских рублей.

Общаясь с медиками, Лукашенко выразил убежденность в том, что белорусским ученым под силу создать вакцину от COVID-19 Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 15 декабря во время визита в областную клиническую больницу Могилева заявил, что Беларусь займется разработкой собственной вакцины от COVID-19. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

По его словам, рассматривается три варианта проведения вакцинации в стране: в ближайшее время закупить уже произведенную вакцину, чтобы привить группы риска, наладить в Беларуси производство российского препарата или заняться разработкой собственной вакцины.

"Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка 5 млн рублей (55 млн грн. – "ГОРДОН"). И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении", – сказал Лукашенко.

Общаясь с медиками, он выразил убежденность в том, что белорусским ученым под силу создать новую вакцину от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Российская вакцина "Спутник V" подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.