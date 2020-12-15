Евросоюз может утвердить вакцину Pfizer от COVID-19 до Нового года – Bild

В Германии вакцинация от коронавируса препаратом BNT162b2 производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech ожидается, вероятно, 26 декабря, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на информированные источники.

Первые европейцы получат вакцину от коронавируса до конца этого года, полагает глава Еврокомиссии Фото: ЕРА

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) планирует утвердить вакцину от COVID-19 BNT162b2 производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для использования в Евросоюзе 23 декабря. Об этом пишет немецкое издание Bild 15 декабря со ссылкой на источники в Еврокомиссии и немецком правительстве.

Ожидается, что начало вакцинации в Германии начнется уже в этом году, вероятно 26 декабря. В стране введут от 11 до 13 млн доз вакцины за первые три месяца 2021 года, сообщает издание.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что это хорошая новость для всей Европы. После одобрения ЕС хочет как можно скорее начать вакцинацию, подчеркнул министр. Когда именно это будет, Шпан не сказал. Он предположил, что вакцинацию начнут максимум через два – четыре дня после ее утверждения.

ЕМА в своем заявлении от 15 декабря уточнила, что 21 декабря проведет внеочередное заседание, на котором поднимут вопрос о выдаче разрешения на использование вакцины. Такой шаг приветствовала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Вероятно, первым европейцам введут вакцину до конца 2020 года", – написала она сегодня в Twitter.

Every day counts - we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.



I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.



Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2020

Сообщение главы Еврокомиссии последовало после решения ЕМА о возможном одобрении вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech к 21 декабря, отметило агентство Reuters.