Евросоюз может утвердить вакцину Pfizer от COVID-19 до Нового года – Bild

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) планирует утвердить вакцину от COVID-19 BNT162b2 производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для использования в Евросоюзе 23 декабря. Об этом пишет немецкое издание Bild 15 декабря со ссылкой на источники в Еврокомиссии и немецком правительстве.
Ожидается, что начало вакцинации в Германии начнется уже в этом году, вероятно 26 декабря. В стране введут от 11 до 13 млн доз вакцины за первые три месяца 2021 года, сообщает издание.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что это хорошая новость для всей Европы. После одобрения ЕС хочет как можно скорее начать вакцинацию, подчеркнул министр. Когда именно это будет, Шпан не сказал. Он предположил, что вакцинацию начнут максимум через два – четыре дня после ее утверждения.
ЕМА в своем заявлении от 15 декабря уточнила, что 21 декабря проведет внеочередное заседание, на котором поднимут вопрос о выдаче разрешения на использование вакцины. Такой шаг приветствовала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Вероятно, первым европейцам введут вакцину до конца 2020 года", – написала она сегодня в Twitter.
Every day counts - we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2020
I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.
Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020!
Сообщение главы Еврокомиссии последовало после решения ЕМА о возможном одобрении вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech к 21 декабря, отметило агентство Reuters.
Первой страной, которая одобрила использование вакцины BNT162b2, была Великобритания (решение приняли 2 декабря), второй – Бахрейн (власти страны объявили, что одобрили вакцину 5 декабря). Канада стала третьей страной, которая одобрила использование BNT162b2 для вакцинации населения. В декабре эта страна получит 249 тыс. доз препарата. Вакцину BNT162b2 12 декабря одобрили в США.
8 декабря первой в мире Великобритания начала широкомасштабную кампанию по иммунизации населения. Первую дозу получила 90-летняя женщина. В течение первого дня побочные эффекты проявились у двух британцев, получивших прививку, оба – аллергики.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer "очень многообещающей".
Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19.