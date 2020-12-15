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ЕС выделил €500 млн на закупку вакцины от COVID-19 для бедных стран в рамках механизма COVAX

€400 млн на закупку вакцины против коронавируса в рамках механизма COVAX выделил Европейский инвестиционный банк, а выделение еще €100 млн ранее согласовала Еврокомиссия.

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ЕС поможет получить вакцину от коронавируса бедным странам
ЕС поможет получить вакцину от коронавируса бедным странам
Фото: EPA

Евросоюз выделит €500 млн для закупки вакцины против коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Европейский инвестиционный банк сегодня согласовал финансирование в размере €400 млн для поддержки участия стран с низким и средним уровнем дохода в программе COVAX", – говорится в сообщении.

Кредит ЕИБ подкреплен гарантией Европейского фонда устойчивого развития. Выделение еще €100 млн ранее согласовала Еврокомиссия.

"Совместная поддержка Европейской комиссии и ЕИБ в размере 500 млн позволит COVAX в кратчайшие сроки сделать 1 млрд доз вакцины доступным для людей в странах с низким и средним уровнем доходов", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вакцины будут закупаться и доставляться ЮНИСЕФ и Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ) от имени COVAX.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на 15 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 72,9 млн человек, 1,6 млн заболевших умерли, 41,4 млн выздоровели.

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Теги: Еврокомиссия, Евросоюз, вакцина
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