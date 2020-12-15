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В ВОЗ заявили, что маски должны носить даже те, кто был вакцинирован

Пока неизвестно, предотвращает ли вакцинация вероятность заражения коронавирусом, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ призвали носит маски и соблюдать дистанцию
В ВОЗ призвали носит маски и соблюдать дистанцию
Фото: EPA

Людям, которые были вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19, не стоит отказываться от ношения масок и других мер предосторожности. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, сообщило 14 декабря агентство dpa.

Несмотря на научные доказательства, что вакцина предотвращает развитие болезни COVID-19, пока неизвестно, может ли она предотвратить распространение вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание.

Поэтому вакцинированные люди должны продолжать сохранять социальную дистанцию, носить маски и часто мыть руки, заявили в ВОЗ.

Эксперт ВОЗ по вакцинам Кейт О'Брайен сказала, что нужно провести дополнительные научные исследования вакцин против коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на 15 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 72,9 млн человек, 1,6 млн заболевших умерли, 41,3 млн выздоровели.

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Теги: ВОЗ, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, маски
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