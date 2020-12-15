В ВОЗ заявили, что маски должны носить даже те, кто был вакцинирован

Пока неизвестно, предотвращает ли вакцинация вероятность заражения коронавирусом, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Людям, которые были вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19, не стоит отказываться от ношения масок и других мер предосторожности. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, сообщило 14 декабря агентство dpa.

Несмотря на научные доказательства, что вакцина предотвращает развитие болезни COVID-19, пока неизвестно, может ли она предотвратить распространение вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание.

Поэтому вакцинированные люди должны продолжать сохранять социальную дистанцию, носить маски и часто мыть руки, заявили в ВОЗ.

Эксперт ВОЗ по вакцинам Кейт О'Брайен сказала, что нужно провести дополнительные научные исследования вакцин против коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 15 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 72,9 млн человек, 1,6 млн заболевших умерли, 41,3 млн выздоровели.

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.