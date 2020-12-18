На первом этапе вакцинации от COVID-19 прививки получат 2 млн украинцев – Шмыгаль

Получение Украиной 8 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX – это "только начало", сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вакцинация украинцев от коронавирусной инфекции будет проходить в несколько этапов, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 декабря в эфире онлайн-беседы "Украина и мир", которую транслировал НВ.

По словам главы правительства, на первом этапе провакцинируют 2 млн украинцев, которые входят в группу риска, на втором – порядка 10 млн.

Шмыгаль не уточнил, какими именно препаратами будут прививать граждан Украины, но сказал, что вакцина имеет сложную логистику, а также условия хранения и транспортировки.

"Если ее разморозили, [срок ее годности] пять дней – нужно провакцинировать. Привезти сразу 5 млн доз – это невозможно освоить. Мы ожидаем, что начиная с февраля мы начнем вакцинировать врачей как первую категорию, и дальше в марте запланирован первый миллион доз от COVAX. Далее помесячно это количество будет расти", – сказал он.

По словам главы правительства, вакцины от COVID-19 поступят также в продажу.

"Это будут коммерческие возможности, каждый желающий может приобрести. В аптеках, к сожалению, это не получится сделать. У нас не создана система вакцинирования в аптеках. Скорее всего, это будут больницы, отдельные прививочные пункты или кабинеты", – добавил Шмыгаль.

Отвечая на вопрос ведущего, он согласился, что вакцины, которую Украина бесплатно получит в рамках COVAX, будет достаточно для иммунизации медиков и военных.

"4 млн людей, которые получат возможность по COVAX вакцинироваться, – только начало, первая часть. В бюджете создан спецфонд на закупку вакцин. Будет закуплено такое количество вакцин, которое необходимо, чтобы те, кто должен получить [прививки] бесплатно, получили их за счет государства

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.

По данным ВОЗ на 17 декабря, в мире 56 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 166 компаний. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech продемонстрировали ее 95-процентную эффективность.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.