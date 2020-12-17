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Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном формате. Украинская делегация подтвердила участие

Следующая сессия ПАСЕ пройдет 25–28 января 2021 года. Делегаты смогут принять участие дистанционно и при личном присутствии.

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Последний раз делегаты ассамблеи собирались в январе 2020 года
Последний раз делегаты ассамблеи собирались в январе 2020 года
Фото: EPA

Зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы проведут в гибридном формате 25–28 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

В ассамблее заявили, что гибридный формат позволит делегатам принять участие как дистанционно, так и при личном присутствии.

Во время зимней сессии запланировано избрание генерального секретаря ассамблеи и его заместителя, которое пройдет путем личного электронного голосования.

В рамках председательства Германии в ПАСЕ к парламентариям обратится глава МИД Германии Гайко Маас. Также запланировано выступление генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

В фокусе дебатов будут вопросы этических, правовых и практических процессов вакцинации от CIVID-19. Также ПАСЕ обсудит и проголосует резолюции о независимости судей в Польше и Молдове и относительно имплементации странами решений Европейского суда по правам человека.

В организации также добавили, что участники сессии обсудят вопросы, связанные с применением вакцин от коронавируса, деятельностью неправительственных организаций в странах – членах Совета Европы, а также проблему дискриминации лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Председатель делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Facebook заявила, что украинские депутаты будут лично присутствовать на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ", – заявила она.

В ноябре было принято решение, что зимняя сессия ПАСЕ 2021 года состоится в так называемом гибридном формате, напомнила Ясько.

"Человеческим языком это означает, что делегации, которые могут/хотят работать – едут в Страсбург, остальные делегации примут участие онлайн", – подчеркнула она.

Председатель делегации добавила, что Украина "нуждается в сильном голосе" на международных площадках.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/164613822076274

В 2020 году осеннюю и летнюю пленарные сессии ПАСЕ отменяли из-за вспышки коронавируса. Последний раз делегаты ассамблеи собирались в январе этого года.

Теги: Германия, Украина, ПАСЕ, депутаты, вакцинация, Страсбург, независимость, парламент, резолюция, Европа, Хайко Маас, Елизавета Ясько
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