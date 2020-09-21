Октябрьскую сессию в ПАСЕ отменили

В привычном формате сессия ПАСЕ может пройти не ранее января следующего года.

Сессия ПАСЕ может собраться в следующем году Фото: EPA

Сессии Парламентской ассамблее Совета Европы в октябре не будет, об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности", член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram 21 сентября, также об этом заявляла 14 сентября глава украинской делегации, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько в комментарии "Европейской правде".

Она уточнила, что сессию отменили в связи с пандемией коронавируса. По ее словам, решение об отмене сессии приняло бюро ПАСЕ.

Таким образом, в привычном формате сессия ПАСЕ состоится не ранее января 2021 года, писало издание.

Председатель ПАСЕ Рик Дамс объявил о неполной сессии ассамблеи в октябре этого года 15 сентября. Ее заменят заседанием постоянного комитета, действующего от имени ассамблеи, 12–13 октября.

"Это заседание будет расширено, чтобы дать слово всем членам ПАСЕ", – сказал он.

Летнюю пленарную сессию ПАСЕ, запланированная на 22–26 июня, также отменили из-за вспышки коронавируса. Последний раз делегаты ассамблеи собирались в январе этого года.