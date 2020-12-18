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"Как и в Польше". Шмыгаль рассказал, когда Украина получит вакцины от COVID-19

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, первыми прививки от коронавирусной инфекции получат медики, которые участвуют в борьбе с COVID-19.

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Украина ожидает поставки вакцин в 2021 году
Украина ожидает поставки вакцин в 2021 году
Фото: ЕРА

Вакцинация украинцев от коронавирусной инфекции начнется в феврале 2021 года, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он заявил 18 декабря с трибуны Верховной Рады, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Относительно начала бесплатной вакцинации. Так же как и в Польше, мы планируем первые партии вакцин получить в феврале. И бесплатную вакцинацию врачей, которые, соответственно, работают "на передовой" (борются с COVID), мы планируем начать в феврале", – сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина получит вакцину не позже, чем другие страны Европы.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик говорил, что вакцинация против коронавируса начнется в январе, но точная дата зависит от производителей вакцины.

Страны Евросоюза планируют начать массовую вакцинацию до конца декабря, сообщила 17 декабря председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

В Украине по состоянию на 18 декабря зафиксирован 944 381 случай коронавирусной инфекции, из них 12 630 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 16 256 пациентов с COVID-19, выздоровело 561 222 человека.

Теги: Украина, эпидемия, вакцинация, Европа, украинцы, медики, инфекция, премьер-министр, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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