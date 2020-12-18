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18 декабря, 2020
 
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Ефросинина заразилась коронавирусом

По словам заразившейся коронавирусом украинской ведущей Маши Ефросининой, другие члены ее семьи здоровы.

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Ефросинина: Чувствую себя сносно
Ефросинина: Чувствую себя сносно
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина заразилась коронавирусом. Об этом она написала 18 декабря в Instagram.

"Чувствую себя сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, какое количество запланированного и важного отменилось. Моя семья здорова и отселила меня на чердак. В общем, охеренное окончание охеренного года!" – написала она.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру.

По состоянию на 18 декабря подтверждено уже почти 75 млн случаев заражения в 191 стране мира; от болезни или вызванных ею осложнений скончалось 1,66 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Выздоровело 42,3 млн больных.

В Украине по состоянию на 18 декабря зафиксирован 944 381 случай коронавирусной инфекции, из них 12 630 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 16 256 пациентов с COVID-19, выздоровело 561 222 человека.

Теги: телеведущая, Маша Ефросинина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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