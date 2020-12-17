Заразившаяся коронавирусом американская ведущая Дедженерес рассказала, какой из симптомов стал для нее неожиданностью

Заразившаяся коронавирусом американская ведущая Эллен Дедженерес пожаловалась на мучительную боль в спине.

Заразившаяся коронавирусом 62-летняя известная американская телеведущая Эллен Дедженерес записала видео, в котором заявила, что спустя шесть дней ее состояние не ухудшилось и она чувствует себя на 100% хорошо. Ролик ведущая разместила 16 декабря в Instagram.

"Единственное, о чем вам не говорят – это то, что у вас почему-то возникает мучительная боль в спине", – сообщила она.

По словам Дедженерес, она не знала, что это является одним из симптомов болезни.

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10 ноября Дедженерес заявила, что заразилась коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, свидетельствуют, что по состоянию на 17 декабря в США подтверждено почти 16,98 млн случаев коронавирусной инфекции при общемировом показателе почти 74,35 млн. Умерло от осложнений более 307 тыс. человек.