68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет

Заразившаяся коронавирусом супруга американского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн находится в изоляции от мужа, тест которого на COVID-19 дал отрицательный результат.

68-летняя супруга американского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн сдала положительный тест на COVID-19. Об этом она написала 15 декабря в Instagram.

Шэрон Осборн сообщила, что, получив положительный результат теста, на некоторое время была госпитализирована, а сейчас находится в изоляции от супруга и продолжает лечение.

Она отметила, что у Оззи Осборна тест на COVID-19 был отрицательным.

"Пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы", – подытожила она.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 73,03 млн человек, 1,62 млн заболевших умерли.

В США количество заболевших превысило 16,5 млн, более 300 тыс. человек умерли.