Умер барабанщик Оззи Осборна и Uriah Heep Ли Керслейк

Барабанщик Ли Керслейк, работавший с Оззи Осборном и британской рок-группой Uriah Heep, умер после долгой борьбы с раком.

Бывший барабанщик британской рок-группы Uriah Heep Ли Керслейк умер 19 сентября в Лондоне в возрасте 73 лет после долгой борьбы с раком простаты. Новость о смерти музыканта опубликовал британский рок-музыкант, клавишник, гитарист и певец Кен Хенсли в Facebook.

"Ли Керслейк, мой 55-летний друг и лучший барабанщик, с которым я когда-либо играл, проиграл битву с раком в 3.30 сегодня утром. Он умер мирно, хвала Господу, но его будет очень не хватать", – сообщил Хенсли.

Группа Uriah Heep описывает в Facebook Керслейка как одного из самых добрых людей на земле, невероятного барабанщика, певца и автора песен.

"У него была страсть к жизни без исключений, и его очень любили фанаты, а также все, кто встречался на его пути", – отметили в группе.

Музыкальный журнал Rolling Stone пишет, что Керслейк присоединился к Uriah Heep в конце 1971 года после работы с британскими группами The Gods и Head Machine. Керслейк сыграл в записи восьми студийных пластинок группы, его выступление завершилось альбомом 1978 года Fallen Angel.

Керслейк работал с Оззи Осборном и его новой группой, в которую входили гитарист Рэнди Роудс и басист Боб Дэйсли. Он играл на барабанах в альбомах Blizzard Of Ozz и Diary Of A Madman. Сотрудничать они стали после случайной встречи в отеле Kings Cross в Австралии в 1980 году.