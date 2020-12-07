Бульвар Шоубиз
 
07 декабря, 2020
 
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Жена Осборна показала мужа на предрождественском снимке

Оззи и Шэрон Осборны позировали вместе во время украшения елки.

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Оззи и Шэрон Осборн поженились в 1982 году
Оззи и Шэрон Осборн поженились в 1982 году
Фото: Sharon Osbourne / Facebook

Супруга британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн 6 декабря в Facebook поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с мужем.

Осборны позируют в кадре во время украшения елки – супруга Осборна взобралась на стремянку, а музыкант придерживает ее за спину, стоя рядом.

Фото: Sharon Osbourne / Facebook
Фото: Sharon Osbourne / Facebook

Шэрон (в девичестве – Арден) вышла замуж за Оззи Осборна в 1982 году. Для музыканта этот брак является вторым. Супруги являются родителями троих детей – Эми (1983), Келли (1984) и Джека (1985). 

В январе 2020 года Осборн признался, что в феврале 2019 года у него диагностировали болезнь Паркинсона. 

В феврале музыкант сообщил, что намерен пройти длительный курс лечения.

Теги: Рождество, Оззи Осборн, Шэрон Осборн
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