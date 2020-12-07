Жена Осборна показала мужа на предрождественском снимке

Оззи и Шэрон Осборны позировали вместе во время украшения елки.

Оззи и Шэрон Осборн поженились в 1982 году Фото: Sharon Osbourne / Facebook

Супруга британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн 6 декабря в Facebook поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с мужем.

Осборны позируют в кадре во время украшения елки – супруга Осборна взобралась на стремянку, а музыкант придерживает ее за спину, стоя рядом.

Фото: Sharon Osbourne / Facebook

Шэрон (в девичестве – Арден) вышла замуж за Оззи Осборна в 1982 году. Для музыканта этот брак является вторым. Супруги являются родителями троих детей – Эми (1983), Келли (1984) и Джека (1985).

В январе 2020 года Осборн признался, что в феврале 2019 года у него диагностировали болезнь Паркинсона.

В феврале музыкант сообщил, что намерен пройти длительный курс лечения.