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21 января, 2020
 
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У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн сообщил, что болезнь Паркинсона у него диагностировали в 2019 году.

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Оззи Осборн впервые рассказал зрителям о своем диагнозе
Оззи Осборн впервые рассказал зрителям о своем диагнозе
Фото: Ozzy Osbourne / Facebook

У британского рок-музыканта, одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом 72-летний артист рассказал 20 января в эфире шоу Good Morning, America.

Осборн сообщил, что диагноз ему поставили в феврале прошлого года.

Музыкант добавил, что 2019 год стал “самым тяжелым годом” в его жизни: в прошлом году он также упал и травмировал шею, из-за чего перенес сложную операцию и почти год проходил реабилитацию.

Оззи Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. В 1968-м вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, оказавшую значительное влияние на формирование хеви-метала и хард-рока. В 1977-м покинул группу и начал сольную карьеру.

В мире продано более 100 млн записей Осборна (как в составе Black Sabbath, так и сольных альбомов).

Теги: Великобритания, болезнь, Оззи Осборн, музыкант
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