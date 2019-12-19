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19 декабря, 2019
 
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Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео

Британский музыкант Оззи Осборн на своем YouTube-канале выпустил клип на песню Under the Graveyard. В ролике показана история пары, в которой женщина смогла спасти от алкогольной и наркотической зависимости мужчину и рассказала о своем опыте. Трек Under the Graveyard войдет в альбом Ordinary Man – первый за девять лет после выхода Scream. Релиз пластинки Ordinary Man запланирован на январь 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Главному герою ролика предстоит сложный путь избавления от зависимостей
Главному герою ролика предстоит сложный путь избавления от зависимостей
Скриншот: Ozzy Osbourne / YouTube

видео

Видео: Ozzy Osbourne / YouTube
Теги: видео, клип, Оззи Осборн
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