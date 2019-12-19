Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
Британский музыкант Оззи Осборн на своем YouTube-канале выпустил клип на песню Under the Graveyard. В ролике показана история пары, в которой женщина смогла спасти от алкогольной и наркотической зависимости мужчину и рассказала о своем опыте. Трек Under the Graveyard войдет в альбом Ordinary Man – первый за девять лет после выхода Scream. Релиз пластинки Ordinary Man запланирован на январь 2020 года.
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