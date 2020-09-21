Crazy Train. Осборн выпустил анимационный клип на трек 40-летней давности. Видео
Британский рок-музыкант Оззи Осборн презентовал на своем YouTube-канале анимационный клип на композицию Crazy Train. Автор – нью-йоркский художник Tiny Concert. Выход ролика посвящен 40-летию дебютного сольного альбома Осборна Blizzard Of Ozz. В этом альбоме был выпущен трек Crazy Train. В ролике Осборн показан исполняющим песню вместе с музыкантами. Анимация выполнена в черно-белых тонах.
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