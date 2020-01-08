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08 января, 2020
 
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Straight To Hell. Вышел клип Осборна. Видео

Британский рок-музыкант Оззи Осборн на своем YouTube-канале опубликовал клип на песню Straight To Hell. В ролике показан уличный бунт группы людей. Им противостоит спецотряд в масках и черной униформе. Композиция Straight To Hell войдет в новый альбом Осборна Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Осборн в ролике показал уличный протест
Осборн в ролике показал уличный протест
Скриншот: Ozzy Osbourne / YouTube

видео

Видео: Ozzy Osbourne / YouTube
Теги: видео, клип, Оззи Осборн
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