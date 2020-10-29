Мошенники обнулили кредитный лимит на картах Оззи и Шэрон Осборн

По словам супруги британского музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн, персонал магазина музыкальных товаров несколько раз пытался активировать их с мужем карты без ее присутствия.

Супруга британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн 27 октября в эфире американского канала CBS сообщила, что стала жертвой мошенников, когда отправилась в музыкальный магазин за подарком для своей средней дочери Келли.

По словам жены Осборна, когда она попыталась расплатиться кредитной картой, менеджер магазина заявила, что терминал ее не принимает из-за нулевого остатка средств и попросила другую. В ответ Шэрон Осборн настояла на повторении операции, но вторая попытка также оказалась безуспешной. Тогда она отдала менеджеру карту мужа, но и там, по словам персонала, не оказалось средств на счету.

Осборн подчеркнула, что представители магазина пытались активировать карты без ее присутствия.

После этого она позвонила в банк и получила подтверждение, что средств на счетах ни у нее, ни у ее мужа действительно нет.

"Но я не хожу по магазинам. Кто-то подобрал код и израсходовал весь кредитный лимит на обеих картах", – подытожила Осборн.

Она не уточнила, обратилась ли после этого в полицию, а также не стала называть магазин, персонал которого подозревает в мошенничестве.

Шэрон Арден вышла замуж за Оззи Осборна в 1982 году. Для музыканта этот брак является вторым. Супруги являются родителями троих детей – Эми (1983), Келли (1984) и Джека (1985).