Жена Осборна рассказала, кому достанется наследство рок-музыканта

Шэрон Осборн не хочет, чтобы посторонние люди имели право распоряжаться имуществом ее мужа – британского рок-музыканта Оззи Осборна.

67-летняя супруга британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн в эфире шоу The Talk заявила, что все имущество музыканта достанется детям, пишет Q1043.

Комментируя по просьбе ведущих завещание Кирка Дугласа, который умер в возрасте 103 лет, оставив сына без наследства, супруга рок-музыканта Оззи Осборна подчеркнула, что в их случае все останется Осборнам.

По словам Шэрон Осборн, все заработанное Оззи Осборном после его смерти перейдет к детям. Супруга музыканта подчеркнула, что они будут принимать решение о том, как распоряжаться творческим наследием отца.

Осборн заявила, что не хочет, чтобы человек, который никогда не знал Оззи Осборна, распоряжался его песнями и имел права на публикацию его изображений.

"Нет, это все останется Осборнам!" – заявила жена рок-музыканта, которому в 2019 году диагностировали болезнь Паркинсона. Из-за необходимости пройти длительный курс лечения Осборн в феврале отменил предстоящий международный тур.

Оззи Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. В 1968-м вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, оказавшую значительное влияние на формирование хеви-метала и хард-рока. В 1977-м покинул группу и начал сольную карьеру.

В мире продано более 100 млн записей Осборна (как в составе Black Sabbath, так и сольных альбомов).

В первом браке с Тельме Райли у артиста родилось двое детей. Осборн также усыновил ребенка Райли от первого брака.

После развода с Райли Осборн женился на Шэрон Арден. Супруги являются родителями троих детей, рожденных в 1983, 1984 и 1985 годах.