Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
24 февраля, 2020
 
Новости

Кирк Дуглас оставил сына без наследства

Американский актер Кирк Дуглас завещал передать на благотворительность $61 млн, оставив сына Майкла Дугласа без наследства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кирк Дуглас не упомянул Майкла Дугласа в своем завещании
Кирк Дуглас не упомянул Майкла Дугласа в своем завещании
Фото: ЕРА

Кирк Дуглас завещал передать свое наследство в размере $61 млн на благотворительные нужды, пишет Mirror. 

Согласно воле усопшего, $50 млн будут переведены в Фонд Дугласа, который более 60 лет занимается помощью тем, "кто сам себе не может помочь", а оставшиеся $11 млн Дуглас завещал распределить между неприбыльными организациями, опекаемыми им при жизни.

В завещании Дуглас-старший не упомянул своего сына Майкла Дугласа, состояние которого, пишет таблоид, оценивается в $300 млн. 

Кирк Дуглас родился в 1916 году в США. В 1996 году он был удостоен награды Американской киноакадемии – "Оскара" – за 50-летний вклад в кинематограф. 

Самые известные фильмы с участием Кирка Дугласа: "Спартак", "Семь дней в мае", "Горит ли Париж?", "Крутые ребята", "Ярость", "Жажда жизни". 

Дуглас умер 5 февраля 2020 года в возрасте 103 лет. Был похоронен 7 февраля в Лос-Анджелесе.

Теги: США, смерть, благотворительность, благотворительный фонд , актер, Майкл Дуглас, Кирк Дуглас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков
  90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков
Перекрытые дороги, костры и камни. Как встречали эвакуированных из Китая в Украине и в каких еще странах такое происходило
Перекрытые дороги, костры и камни. Как встречали эвакуированных из Китая в Украине и в каких еще странах такое происходило
Дмитрий НЕЙМЫРОК
"Шахтер" 2:1 "Бенфика". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Шахтер" 2:1 "Бенфика". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS