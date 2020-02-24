Кирк Дуглас оставил сына без наследства

Американский актер Кирк Дуглас завещал передать на благотворительность $61 млн, оставив сына Майкла Дугласа без наследства.

Кирк Дуглас завещал передать свое наследство в размере $61 млн на благотворительные нужды, пишет Mirror.

Согласно воле усопшего, $50 млн будут переведены в Фонд Дугласа, который более 60 лет занимается помощью тем, "кто сам себе не может помочь", а оставшиеся $11 млн Дуглас завещал распределить между неприбыльными организациями, опекаемыми им при жизни.

В завещании Дуглас-старший не упомянул своего сына Майкла Дугласа, состояние которого, пишет таблоид, оценивается в $300 млн.

Кирк Дуглас родился в 1916 году в США. В 1996 году он был удостоен награды Американской киноакадемии – "Оскара" – за 50-летний вклад в кинематограф.

Самые известные фильмы с участием Кирка Дугласа: "Спартак", "Семь дней в мае", "Горит ли Париж?", "Крутые ребята", "Ярость", "Жажда жизни".

Дуглас умер 5 февраля 2020 года в возрасте 103 лет. Был похоронен 7 февраля в Лос-Анджелесе.