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22 мая, 2020
 
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"Брат стыдился меня". Жена Осборна рассказала о конфликте с братом из-за ее лишнего веса

По словам супруги британского музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн, ее брат Дэвид Арден насмехался над ее полнотой вместе с друзьями.

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Шэрон Арден вышла замуж за Осборна в 1982 году
Шэрон Арден вышла замуж за Осборна в 1982 году
Фото: ЕРА

67-летняя супруга британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн в эфире шоу The Talk заявила, что никогда не простит брата Дэвида Ардена за то, что он насмехался над ней из-за ее лишнего веса, пишет Mirror.

По словам Осборн, брат оскорблял ее вместе со своим другом. Она подчеркнула, что никогда не сможет забыть те слова, которые они ей говорили. 

"Мой брат стыдился меня. Он заставлял своих друзей присоединяться к нему", – заявила жена Осборна. 

Шэрон Осборн напомнила, что ее вес всегда был нестабильным – она то худела, то поправлялась.  

Супруга музыканта также подчеркнула, что брат, с которым она не общается более 13 лет, пытается наладить отношения с ее детьми, чтобы получить деньги, которые заработал ее муж. 

"Кажется, все, чего он хочет, – это наши деньги. Я не хочу иметь с ним ничего общего", – резюмировала она. 

Шэрон Арден вышла замуж за Оззи Осборна в 1982 году. Для музыканта это был второй брак. Супруги являются родителями троих детей, рожденных в 1983-м, 1984-м и 1985 годах. 

В 1999 году Шэрон была сделана операция по шунтированию желудка, в результате которой она похудела на 57 килограммов. В июле 2002 года у Осборн был диагностирован рак толстой кишки, но ей удалось победить болезнь. 

Теги: Великобритания, Оззи Осборн, музыкант
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