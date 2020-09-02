Обнародованы снимки седоволосого Осборна, который борется с болезнью Паркинсона

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн был запечатлен во время автопрогулки по Лос-Анджелесу в компании супруги Шэрон.

71-летний британский рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн был замечен в автомобиле вместе со своей женой Шэрон Осборн во время прогулки по Лос-Анджелесу. Фотографии музыканта обнародовал таблоид Daily Mail.

Во время поездки Осборн находился на пассажирском сиденье, а автомобилем управляла его супруга.

На снимках артист запечатлен с седыми волосами, которые были собраны в хвост. Ранее фирменным стилем Осборна были длинные волосы черного цвета.

Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. В 1968-м вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, оказавшую значительное влияние на формирование хеви-метала и хард-рока. В 1977-м покинул группу и начал сольную карьеру.

В мире продано более 100 млн записей Осборна (как в составе Black Sabbath, так и сольных альбомов).

В январе 2020 года Осборн признался, что в феврале 2019 года у него диагностировали болезнь Паркинсона.

В феврале музыкант сообщил, что намерен пройти длительный курс лечения.