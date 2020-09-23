У двухлетней внучки Осборнов диагностировали COVID-19

По словам жены британского музыканта Оззи Осборна телеведущей Шэрон Осборн, их двухлетняя внучка Минни оказалась единственной в их семье, кто заразился коронавирусом.

Несмотря на то, что внучка Осборнов заболела COVID-19, ни у Шерон, ни у Оззи коронавирус не выявлен Фото: ЕРА

Супруга британского рокера Оззи Осборна и ведущая шоу The Talk Шэрон Осборн 21 сентября сообщила в эфире своей передачи, что ее двухлетняя внучка Минни заразилась коронавирусом. Фрагмент шоу с заявлением Осборн обнародован на официальной странице проекта в Facebook.

"Она в порядке, у нее все хорошо" – подчеркнула супруга музыканта, объяснив, что вынуждена теперь соблюдать карантин.

Шэрон Осборн рассказала, что, кроме ребенка, в их семье больше никто коронавирусом не заразился.

"У меня этого нет. У ее папы этого нет. У ее мамы этого нет. У ее сестер нет. Она подцепила это от кого-то, кто работает на моего сына. И это просто говорит о том, что дети ее возраста могут заразиться COVID-19", – сообщила жена Осборна.

Минни Осборн (2018) – дочь младшего сына Оззи и Шэрон Осборнов Джека Осборна. У него также есть две старшие дочери – Перл Клементин (2012) и Энди Роуз (2015). С матерью своих дочерей, актрисой Лизой Стелли Джек Осборн развелся в 2019 году после семи лет брака.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 сентября коронавирусом в мире заразилось около 31,6 млн человек, из которых более 970 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.