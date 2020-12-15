  "Мне все равно, нравлюсь ли я кому-то, – мне важно нравиться себе". Ефросинина рассказала о своих правилах стройности

По словам украинской ведущей Маши Ефросининой, чтобы оставаться стройной, она отказалась от некоторых продуктов, пьет много воды и соблюдает режим дня.

Украинская ведущая Маша Ефросинина в эфире своей передачи "Экзамен", запись которой опубликована на ее канале в YouTube, рассказала, какие правила помогают ей оставаться стройной.

По словам ведущей, в первую очередь она соблюдает режим дня.

"Я встаю в 7.30–8.00 и ложусь спать до 23.00", – рассказала она.

Ефросинина подчеркнула, что ей важно ощущать работу мышц.

"Мое тело требует физических нагрузок. Не знаю, как это устроено, но, позанимавшись, я чувствую себя намного легче", – призналась она.

Рассказывая о питании, ведущая сообщила, что ест три раза в день, исключив из рациона алкоголь, сладости, жареное и мучное, при этом выпивая "очень много воды".

Ефросинина заявила, что для нее важным аспектом стройности также является позитивное мышление.

"Мне все равно, нравлюсь ли я кому-то, – мне важно нравиться себе", – подытожила она.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью.

В 2003 году Ефросинина вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр, которому 25 августа исполнилось шесть лет.