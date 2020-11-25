Ефросинина: Узнав, что ведущей буду я, невеста могла отказаться от моего конферанса

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, как женщины реагируют на ее внешность.

Украинская ведущая Маша Ефросинина в интервью "Факти ICTV" отвечая на вопрос, помогает ли в работе ее красота, рассказала, что часто получала отказы, если решение принимала женщина.

"Одним из моих главных источников дохода являются большие частные мероприятия. У меня были случаи, когда за два-три дня узнав, что ведущей буду я, невеста могла отказаться от моего конферанса", – призналась Ефросинина.

Ведущая отметила, что любая женщина может быть красивой, а сама она долгое время себя такой не считала.

"При правильном подходе и умении взяться за себя – любая. Я вам гарантирую! Я могу сделать красоту из любой", – подытожила она.

Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью.