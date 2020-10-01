"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями

Украинская телеведущая Маша Ефросинина разместила в сети архивные снимки, на которых она запечатлена вместе с родителями.

Ефросинина: Ты вряд ли думал, что когда-то появишься в моем Instagram Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 1 октября в Instagram обнародовала черно-белые фотографии, на которых запечатлена еще ребенком в компании родителей – Александра и Людмилы Ефросининых.

Публикацию ведущая посвятила дню рождения отца, которого не стало в 2000 году.

"Ты вряд ли думал, что когда-то появишься в моем Instagram. Ты вряд ли представлял, что вообще появится что-то подобное. Уже 20-й твой день рождения ты со мной, а я без тебя, пап", – подписала она архивное фото.

Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.

В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью.