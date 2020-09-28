"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем

Украинская ведущая Маша Ефросинина в черном кружевном платье показала, как делает с помощью живота и бедер волну.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 28 сентября поделилась с подписчиками коротким видео, на котором запечатлена во время импровизированного танца на вечеринке.

Ефросинина позирует в кадре в черном кружевном макси-платье, демонстрируя под музыку с помощью живота и бедер волну. Ролик певица разместила в конце публикации после серии снимков.

"Dress.Dance.Impress", – подписала ролик ведущая.

"Просто куколка",– отреагировали на ролик подписчики.

"Слишком горячее видео", – прокомментировали ролик фолловеры.

"На видео вы секси", – написали в комментариях к ролику поклонники ведущей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Dress..Dance..Impress... Photo @uhov @vitaliymelnik На мне @dresstoimpress_wear Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 28 Сен 2020 в 6:51 PDT

Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.

В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".