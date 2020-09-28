"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем

Украинская ведущая Маша Ефросинина 28 сентября поделилась с подписчиками коротким видео, на котором запечатлена во время импровизированного танца на вечеринке.
Ефросинина позирует в кадре в черном кружевном макси-платье, демонстрируя под музыку с помощью живота и бедер волну. Ролик певица разместила в конце публикации после серии снимков.
"Dress.Dance.Impress", – подписала ролик ведущая.
"Просто куколка",– отреагировали на ролик подписчики.
"Слишком горячее видео", – прокомментировали ролик фолловеры.
"На видео вы секси", – написали в комментариях к ролику поклонники ведущей.
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Dress..Dance..Impress... Photo @uhov @vitaliymelnik На мне @dresstoimpress_wear
Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.
В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".