  Ефросинина: Мой муж считает меня сексуальной, когда я вымыта, с "какулиной" на голове

По словам украинской ведущей Маши Ефросининой, в глазах своего супруга Тимура Хромаева она выглядит сексуальной не в костюме, а в халатике.

Украинская ведущая Маша Ефросинина в эфире своей передачи "Экзамен", которая вышла 23 сентября на ее одноименном канале в YouTube "Маша Ефросинина", рассказала, что ее супруг, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев не считает ее сексуальной, когда видит с макияжем, укладкой и в костюме.

"Мой муж считает меня сексуальной, когда я вымыта, с какой-то "какулиной" на голове. И еще страшное извращение – когда я болею. Он говорит: "Блин, ты такая сразу секси", – сообщила Ефросинина.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Ефросинина вышла замуж за Хромаева в 2003 году. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр, которому 25 августа исполнилось шесть лет.