"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого

Украинская ведущая Маша Ефросинина показала подписчикам, как они с мужем Тимуром Хромаевым выглядели 13 лет назад.

Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году Фото: Masha Efrosinina / Facebook

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 12 ноября в Instagram обнародовала архивное фото, сделанное в 2007 году, на котором запечатлена вместе с мужем Тимуром Хромаевым.

"Думаю почитать сегодня [сыну] Сане про Ниф-Нифа и Наф-Нафа", – подписала она фото.

"Смелая фотка", – отреагировала на публикацию младшая сестра Ефросининой Елизавета Ющенко.

"Даже тогда выглядели кайфово", – прокомментировали снимок пары пользователи сети.

"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше и лучше?" – написали в комментариях фолловеры ведущей.

"В 2007-м, наверное, сложно было поверить, что вы оба будете такие секси в 2020-м", – оценили фото Instagram-пользователи.

Ефросинина вышла замуж за Хромаева в 2003 году. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр, которому 25 августа исполнилось шесть лет.