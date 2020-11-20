Ефросинина рассказала, кого из украинских мужчин считает красавчиками

Украинская ведущая Маша Ефросинина отнесла к числу мужчин, которых считает красавчиками, и своего супруга – главу Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева.

Ефросинина замужем за Хромаевым 17 лет Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина в эфире передачи "33 за 3", которая вышла 18 ноября на канале ICTV, назвала имена троих мужчин, которых считает красавчиками.

"Красавчик точно [ведущий Сергей] Притула, [ведущий и экс-участник шоу "Холостяк" на СТБ] Иракли Макацария и мой муж [Тимур Хромаев]", – заявила она.

Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью.

В 2003 году Ефросинина вышла замуж за Хромаева. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр, которому 25 августа исполнилось шесть лет.

С 2015 года Хромаев является главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.