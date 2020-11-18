Ефросинина озвучила объем талии

Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что объем талии вызывает у нее сожаление.

В 60 лет Ефросинина хотела бы выглядеть ухоженной женщиной Фото: mashaefrosinina / Instagram

Объем талии украинской ведущей Маши Ефросининой составляет 67 см. Об этом она рассказала в эфире передачи "33 за 3", которая вышла 18 ноября на канале ICTV.

"67, к сожалению", – заявила она.

Отвечая на вопрос о том, как бы хотела выглядеть в возрасте 60 лет, Ефросинина отметила, что мечтает быть "очень ухоженной женщиной".

"Чтобы говорили: "Слушай, 60! И не дашь!" – рассказала ведущая.

Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.

В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью.