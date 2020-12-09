"По-домашнему, уютно!". Ефросинина показала, как ее сын и муж украсили дома елку

Украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Instagram показала, как ее супруг, бизнесмен Тимур Хромаев, и сын Александр наряжают елку в собственном доме.
"Вымпел главного наряжателя елки (и всех цветов в горшках) решительно отошел от меня к Александру! По такому случаю я вспомнила со студенчества рецепт тыквенной каши! И наградила себя за это винишком! Думаем растянуть этот вечер на декабрь – всем понравилось!" – написала она.
В ролике Ефросинина появилась с бокалом красного вина и показала процесс приготовления каши из риса и тыквы.
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"Так все классно, по-домашнему, уютно! Счастья вам и вашей семье!" – прокомментировала подписчица irinabanchenko.
В 2003 году Ефросинина вышла замуж за Хромаева. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр, которому 25 августа 2020 года исполнилось шесть лет.