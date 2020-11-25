Украинские звезды записали клип, в котором призвали поклонников разорвать круг насилия

Участие в съемках клипа, посвященного Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин, приняли известные украинские артисты и почетный посол ООН в Украине в сфере народонаселения – телеведущая Маша Ефросинина. По ее словам, благодаря преданию огласке этой темы, украинские женщины перестают бояться говорить о том, что терпели насилие.

Украинская ведущая Маша Ефросинина, певица Оля Полякова, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя и его супруга – певица Alyosha, а также певец и продюсер Monatik снялись в музыкальном клипе, который посвящен Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин.

Видео на своей странице в Instagram опубликовала Ефросинина, которая является почетным послом ООН в сфере народонаселения.

"Мы с вами вывели эту тему из общественной слепоглухонемоты настолько, что можем ощутить результат – создаются организации, движения, тему поднимает пресса, строятся приюты! А, главное, женщины постепенно перестают бояться признавать, что терпели насилие, и находят в себе смелость просить о помощи, разрывать этот сложный и удушающий круг. Мне сложно подобрать слова, чтобы поблагодарить артистов за это видео!" – написала она.

В ролике украинские артисты призвали свою аудиторию разорвать круг насилия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

День борьбы за ликвидацию насилия против женщин ежегодно отмечается 25 ноября. ООН официально утвердила его в 1999 году.