Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2020
 
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Ефросинина рассказала о своих предпочтениях в сексе

По словам украинской ведущей Маши Ефросининой, секс является одной из ее слабостей.

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Ефросинина: Я люблю секс
Ефросинина: Я люблю секс
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина в эфире своей передачи "Экзамен", запись которой опубликована на ее канале в YouTube, назвала свои три основных слабости.

"Я люблю секс. Люблю, когда приятно, нежно, хорошо и круто. Но чтобы только было не больно", – рассказала Ефросинина.

По словам ведущей, также ее слабостью являются орехи со сгущенным молоком и собственные дети.

"Они вьют из меня веревки и получают, что хотят. Я их так люблю, что не могу", – призналась она.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью.

В 2003 году Ефросинина вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр, которому 25 августа исполнилось шесть лет.

Теги: дети, секс, семья, Маша Ефросинина
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