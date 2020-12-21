В украинском Минздраве рассказали, влияет ли новый штамм коронавируса на эффективность вакцины

Одна из причин появления нового штамма коронавируса – длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией (угнетением иммунитета), считают в украинском Миздраве.

Доказательств, что новый тип коронавируса приводит к повышению тяжести инфекции, нет Фото: depositphotos.com

Появление в Великобритании нового штамма коронавируса ожидаемое и не является причиной для беспокойства. Об этом заявили специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

В Минздраве отметили, что диверсификацию коронавируса SARS-CoV-2 в результате процессов эволюции и адаптации наблюдают во всем мире, и она будет происходить из-за постоянной передачи вирусов.

Новый штамм, обнаруженный в Великобритании, способен быстрее распространяться, чем другие варианты коронавируса, с прогнозируемым ускорением передачи до 70%. Вместе с тем, на сегодня нет никаких доказательств того, что этот тип коронавируса приводит к повышению тяжести инфекции или увеличению смертности, отметили в Минздраве. Также нет доказательств того, что он влияет на действие вакцины или лечение.

"Впрочем, стоит заметить, что большинство случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы", – добавили в ведомстве.

По мнению экспертов, есть несколько причин развития этого штамма. Первая – длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией (угнетение иммунитета). Такая длительная инфекция может привести к накоплению мутаций с повышенной скоростью.

Другим возможным объяснением могут быть процессы адаптации вируса, которые происходят в организмах животных, а затем передаются людям.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Такое решение могут принять и украинские власти.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.