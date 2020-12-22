В мире от коронавируса умерло более 1,7 млн человек

По состоянию на утро 22 декабря в мире от коронавируса умерло 1 млн 702 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Всего в мире коронавирус подтвержден у 77,3 млн человек, 43,6 млн заболевших выздоровели.
Странами в самым большим распространением болезни являются
Украина в списке занимает 16-е место.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.