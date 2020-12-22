Американцев начали вакцинировать от коронавируса препаратом компании Moderna. До этого в США вакцинировали только вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

В США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna. Об этом сообщил телеканал CNN.

Это вторая вакцина, получившая "зеленый свет" от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отмечает телеканал.

Первая партия вакцины прибыла в больницу Хартфорда (штат Коннектикут) утром 21 декабря.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что правительство планирует распределить в течение ближайшей недели в общей сложности 7,9 млн доз вакцин – еще примерно 2 млн доз вакцины Pfizer и 5,9 млн доз вакцины компании Moderna.

18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса. Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) была одобрена для экстренного использования в США 11 декабря. Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 22 декабря в стране выявлено почти 18 млн случаев COVID-19, умерло около 319 тыс. человек.