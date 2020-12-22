ГОРДОН
 
 
МИР

В США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna

Американцев начали вакцинировать от коронавируса препаратом компании Moderna. До этого в США вакцинировали только вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правительство США планирует распределить в течение ближайшей недели в общей сложности 7,9 млн доз вакцин
Правительство США планирует распределить в течение ближайшей недели в общей сложности 7,9 млн доз вакцин
Фото: ЕРА

В США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna. Об этом сообщил телеканал CNN.

Это вторая вакцина, получившая "зеленый свет" от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отмечает телеканал.

Первая партия вакцины прибыла в больницу Хартфорда (штат Коннектикут) утром 21 декабря.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что правительство планирует распределить в течение ближайшей недели в общей сложности 7,9 млн доз вакцин – еще примерно 2 млн доз вакцины Pfizer и 5,9 млн доз вакцины компании Moderna. 

18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса. Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) была одобрена для экстренного использования в США 11 декабря. Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 22 декабря в стране выявлено почти 18 млн случаев COVID-19, умерло около 319 тыс. человек.

Теги: США, вакцинация, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могла вставать с кровати и двигать головой". Michelle Andradе из-за травмы шеи отменила выступление
"Не могла вставать с кровати и двигать головой". Michelle Andradе из-за травмы шеи отменила выступление
"Возраст такой, что уже сложновато". Навроцкая рассказала, почему не стала мамой
"Возраст такой, что уже сложновато". Навроцкая рассказала, почему не стала мамой
  "Чтобы я сидела и жаловалась? Не буду". Звезда фильма "Моя прекрасная няня" Прокофьева рассказала о своих заработках во время пандемии коронавируса
  "Чтобы я сидела и жаловалась? Не буду". Звезда фильма "Моя прекрасная няня" Прокофьева рассказала о своих заработках во время пандемии коронавируса
  "Песня, которую очень люблю". Ширан презентовал композицию Afterglow. Видео
  "Песня, которую очень люблю". Ширан презентовал композицию Afterglow. Видео
  "Позор!" Защитники животных с камерами и громкоговорителями поджидали Кайли Дженнер возле магазина меховых изделий. Видео
  "Позор!" Защитники животных с камерами и громкоговорителями поджидали Кайли Дженнер возле магазина меховых изделий. Видео
"У нас даже собаки работают". Рудковская ответила хейтерам на обвинения сына в мажорстве
"У нас даже собаки работают". Рудковская ответила хейтерам на обвинения сына в мажорстве
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Проснулась и хотелось расплакаться". Цибульская рассказала, какой подарок получила от мужа на 35-летие
"Проснулась и хотелось расплакаться". Цибульская рассказала, какой подарок получила от мужа на 35-летие
"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове
"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове
Жена Бабкина рассказала, как начинался их роман
Жена Бабкина рассказала, как начинался их роман
Шнуров рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Шнуров рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Старший внук Пугачевой показал тестя и рассказал о совместном бизнесе
Старший внук Пугачевой показал тестя и рассказал о совместном бизнесе
"Объяснили, что мир не состоит из розовых пони". Приходько вызвала полицейских для беседы с 10-летней дочерью
"Объяснили, что мир не состоит из розовых пони". Приходько вызвала полицейских для беседы с 10-летней дочерью
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
  "Ничему тебя жизнь не учит". Полякова отреагировала на выбор Мишиной на шоу "Холостячка"
  "Ничему тебя жизнь не учит". Полякова отреагировала на выбор Мишиной на шоу "Холостячка"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
"Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер
Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS