Дипломат, который должен был стать первым за 12 лет послом Беларуси в США, умер. По данным СМИ, он болел COVID-19

Причину смерти Александра Кравченко, которого в июле 2020 года назначили послом Беларуси в США, не называют. "Радыё Свабода" сообщило, что он болел коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Беларуси умер дипломат Олег Кравченко, которого в июле тогдашний президент страны Александр Лукашенко назначил послом Беларуси в США. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Причину смерти Кравченко не называют. Однако как сообщило "Радыё Свабода", ранее он получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Должность посла Беларуси в США была вакантной 12 лет. С 2008 года в Беларуси не было американского посла. Руководство страны отозвало своего представителя в Вашингтоне на консультации после введенных США санкций. Вскоре американский посол покинул Минск. Тогда же дипломатический штат посольства США в Беларуси сократили с 35 до пяти человек. О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019 года.

20 июля Лукашенко назначил послом Кравченко, но он так и не был откомандирован в США. Кравченко было 49 лет.