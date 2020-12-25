"Риск для наших миссий". Посол США объяснил, почему закрывают американские генконсульства в России

По словам посла США в России Джона Салливана, четыре года назад в диппредставительствах в РФ работали 1200 сотрудников, а сейчас приходится обходиться 455.

Генеральные консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке закрываются по соображениям безопасности. Об этом американский посол в Москве Джон Салливан сообщил "Радио Свобода" в видеокомментарии, который был опубликован 24 декабря в Facebook.

"Нам пришлось принять это решение, оно связано с более широкими проблемами в отношениях между США и Россией, которые дошли до так называемого визового тупика. Мы не можем получить визы для наших сотрудников, которые могут провести необходимую работу для здоровья и безопасности", – сказал дипломат.

Он отметил, что без этих сотрудников "повышается риск возникновения пожара, других угроз безопасности".

"Всегда есть потенциальный риск для наших миссий... Так что ради здоровья и безопасности наших работников в России в целом нам пришлось сконцентрировать все усилия на Москве. Это очень небольшой штат по сравнению с четырьмя – пятью годами ранее, когда у нас было 1200 сотрудников в России в целом", – объяснил Салливан.

По его словам, сейчас приходится обходиться 455 сотрудниками, "а на самом деле и значительно меньшим количеством".

19 декабря агентство Associated Press сообщило, что администрация действующего президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении закрыть два последних генеральных консульства Соединенных Штатов в России – во Владивостоке и Екатеринбурге.

Россия ограничила численность американских дипломатов, которым разрешено работать в стране, летом 2017 года в ответ на американские санкции. Тогда Россию покинули 755 сотрудников дипмиссии США. В 2018-м из-за высылки российских дипломатов и закрытия генконсульства РФ в Сиэтле в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Москва закрыла генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.