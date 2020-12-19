США решили закрыть все генконсульства на территории России

После закрытия генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке единственным дипломатическим представительством Соединенных Штатов в России будет посольство в Москве.

США закроют консульство во Владивостоке и приостановят работу генконсульства в Екатеринбурге Фото: depositphotos.com

Администрация действующего президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении закрыть два последних генеральных консульства Соединенных Штатов в России. Об этом 19 декабря сообщило Associated Press, ссылаясь на текст уведомления, который есть в распоряжении агентства.

Белый дом объявил о намерении закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге 10 декабря. В уведомлении говорится, что диппредставительства решено закрыть из-за кадровых проблем: в 2017 году Россия ограничила численность американских дипломатов, которым разрешено работать в России.

Сроки прекращения работы генконсульств пока неизвестны. Как отмечает агентство, после их закрытия единственным дипломатическим представительством США в России будет посольство в Москве.

Россия ограничила численность американских дипломатов, которым разрешено работать в стране, летом 2017 года в ответ на американские санкции. Тогда Россию покинули 755 сотрудников дипмиссии США. В 2018-м из-за высылки российских дипломатов и закрытия генконсульства РФ в Сиэтле в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Москва закрыла генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.