Санкции против РФ должны быть усилены в случае продолжения агрессии против Украины – МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Европейского совета о продлении санкций против России.

В случае продолжения Россией агрессии против Украины санкции против РФ должны быть усилены. Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины 11 декабря.

В МИД приветствовали решение Европейского совета о продлении санкций против России на шесть месяцев.

"Рассматриваем это решение как очередной мощный сигнал поддержки Евросоюзом усилий украинского руководства в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. В условиях очевидного отсутствия намерений российской стороны идти по пути полного выполнения всех Минских договоренностей консолидированное политическое давление на РФ со стороны ЕС в виде ограничительных мер (санкций) является принципиально важным. В случае продолжения российской агрессии против Украины санкции должны быть усилены", – говорится в заявлении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (именно они были сегодня продлены), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 января 2021-го).