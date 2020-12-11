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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы должны будем искать другие пути достижения мира на Донбассе". Кравчук заявил, что Россия и дальше будет блокировать переговоры

Россия не собирается уходить из Украины, изменить ее поведение смогут только постоянное международное давление и санкции. Такое мнение высказал глава украинской делегации в трехсторонней группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Кравчук: Мир идет путем изоляции России
Кравчук: Мир идет путем изоляции России
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Россия хочет заблокировать процесс установления мира на Донбассе, потому что руководствуется общеглобальным политическим кредо – хочет управлять ситуацией не только в Украине, но на территории всех бывших республик Советского Союза. Об этом в интервью изданию "Лига", опубликованном 10 декабря, сообщил глава украинской делегации в трехсторонней группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"В последнее время произошли очень серьезные изменения. Россия не рассчитывала, что Турция поддержит Азербайджан. Россия не надеялась, что в Молдове победит демократический президент Майя Санду. Россия не рассчитывала, что в Беларуси народ не примет Александра Лукашенко. И много других ситуаций. Украина – само собой, Грузия – само собой. Армения фактически утеряна, потому что армяне обиделись на Москву, она не помогла им решить вопрос Карабаха. Мы видим, как по всем швам трещит бывшая система республик Советского Союза. И такие "потери" российской политики являются очевидными. Россия хочет удержать эти страны, в данном случае удержать и Украину. Она не ставит себе задачу уйти из Украины. Она ставит задачу присутствовать в Украине. Если не прямо и непосредственно самим, хотя на Донбассе их видим, то руками ОРДЛО. Этого она и надеется достичь", – отметил Кравчук.

Он сказал, что не рассчитывает на то, что поведение России изменится.

"Изучив досконально эти вопросы еще раз, проанализировав все и вся за весь этот период, я пришел к выводу: Россия будет и дальше действовать таким образом, и в таком случае мы должны будем искать другие формы влияния, другие пути достижения мира на Донбассе", – сказал переговорщик.

Кравчук считает, что изменить поведение России смогут только постоянное давление и санкции.

"Только давление. Санкции. Новые санкции. Санкции сегодняшние – это санкции против отдельных лиц, частичные. Это не санкции против государства. Когда будут применены санкции, и одну из них я уже называл – это отключение России от международной системы расчетов, платежной системы, – это уже будут санкции против всей России. Но есть и другие инструменты... Дипломатическое влияние. Россия становится нежелательной как агрессор, как нарушающее международное право государство... Мир идет путем изоляции России", – подчеркнул он.

Кравчук напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил о необходимости уменьшить присутствие США в НАТО, он высказал мнение, что вероятный новый президент Соединенных Штатов Джо Байден будет занимать более прагматичную позицию.

"Он понимает, что Кремль можно остановить или повлиять на него силой. Я не говорю – войной, но силой. Экономической, санкциями, дипломатией. Это сила, а не война. Я думаю, что НАТО в Европе – это одна из сил, с которыми России придется считаться", – добавил глава украинской делегации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, санкции, Донбасс, война на Донбассе, ОРДЛО
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