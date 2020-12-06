Кравчук пояснил, каким может быть план Б по урегулированию ситуации на Донбассе

Украинская сторона надеется на дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе, потому что война не является философией демократической Украины, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Если в переговорах по Донбассу не будет подвижек, Украина предложит Западу отключить Россию от международной платежной системы. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" вечером 5 декабря сообщил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос журналиста, какой у Киева может быть план Б по урегулированию ситуации на Донбассе, Кравчук сказал: "Тут я скажу свое мнение. Если до конца года... это не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений относительно давления на агрессора… Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать".

Он подчеркнул, что Украина надеется на дипломатическое урегулирование ситуации, потому что война не является "философией демократической Украины".

"Если Россия не хочет договориться дипломатическим политическим путем, мы должны сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем", – отметил Кравчук.

На вопрос, поможет ли военное положение победить в войне на Донбассе, Кравчук ответил: "Ни в коем случае".

О плане Б по Донбассу в 2019 году говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в случае, если территорию Донбасса не удастся освободить в ближайшее время, жителям оккупированных территорий обеспечат возможность подождать этого на подконтрольной Киеву территории.

В мае глава Офиса президента Андрей Ермак рассказывал, что Украина намерена до конца года сделать все зависящее от нее для завершения войны на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".