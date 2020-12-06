ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук пояснил, каким может быть план Б по урегулированию ситуации на Донбассе

Украинская сторона надеется на дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе, потому что война не является философией демократической Украины, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кравчук: Формы давления мы найдем
Кравчук: Формы давления мы найдем
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Если в переговорах по Донбассу не будет подвижек, Украина предложит Западу отключить Россию от международной платежной системы. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" вечером 5 декабря сообщил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос журналиста, какой у Киева может быть план Б по урегулированию ситуации на Донбассе, Кравчук сказал: "Тут я скажу свое мнение. Если до конца года... это не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений относительно давления на агрессора… Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать".

Он подчеркнул, что Украина надеется на дипломатическое урегулирование ситуации, потому что война не является "философией демократической Украины".

"Если Россия не хочет договориться дипломатическим политическим путем, мы должны сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем", – отметил Кравчук.

На вопрос, поможет ли военное положение победить в войне на Донбассе, Кравчук ответил: "Ни в коем случае".

О плане Б по Донбассу в 2019 году говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в случае, если территорию Донбасса не удастся освободить в ближайшее время, жителям оккупированных территорий обеспечат возможность подождать этого на подконтрольной Киеву территории.

В мае глава Офиса президента Андрей Ермак рассказывал, что Украина намерена до конца года сделать все зависящее от нее для завершения войны на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Донбасс, война на Донбассе, платежная система
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет
"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS