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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Чехии боевика "ДНР" приговорили к трем годам лишения свободы

Пражский Верховный суд изменил приговор для гражданина Чехии Павела Кафки за участие в вооруженном конфликте на территории Украины с условного на реальный срок. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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Кафка проведет в тюрьме три года
Кафка проведет в тюрьме три года
Фото: Yevhen Perebyinis / Facebook

В столице Чехии Праге Верховный суд приговорил к трем годам заключения гражданина страны Павела Кафку, который в 2015–2016 годах принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"В июле этого года краевой суд в Ческе-Будеевице за "участие в организованной преступной группировке" приговорил его к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет, после чего и прокурор, и сам подсудимый подали апелляции. И вот 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция – пражский Верховный суд. Результат – приговор изменен с условного на реальный! И приговор окончательный", – написал Перебийнис.

По его словам, в суде Кафка утверждал, что вступил в пророссийскую группу в Facebook и, увидев призывы о помощи России, сделал визу и поехал на Донбасс якобы "помогать гражданским, бездомным и работать в больнице". Однако обвинение доказало, что он принимал реальное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе незаконных военных формирований.

"Этот реальный срок заключения против чешского гражданина, который воевал на Донбассе, – важный прецедент. До сих пор это были или условные приговоры, или заочные, или против иностранцев. Таких "героев" в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них продолжают скрываться на Донбассе. Однако важно, что чешские правоохранители и суды постепенно, но целенаправленно так или иначе привлекают их к ответственности. Убежден, что рано или поздно все они за свои преступления окажутся на скамье подсудимых", – добавил дипломат.

https://www.facebook.com/yevhen.perebyinis/posts/911631532706395

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Чехия, Донбасс, Евгений Перебийнис, приговор, ДНР, обвинение, война на Донбассе, суд
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