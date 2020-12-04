Прокуратура сообщила о подозрении члену "спецназа ДНР", который воевал против украинских военных

По данным следствия, житель Константиновки в течение ноября 2014-го – декабря 2015 года участвовал в боевых действиях на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Прокуратура Донецкой области заочно объявила о подозрении жителю Константиновки, который, по данным следствия, был участником незаконных вооруженных формирований. Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила 4 декабря.

"Как установило следствие, в течение ноября 2014-го – декабря 2015 года мужчина, находясь в должности стрелка в составе незаконного вооруженного формирования "спецназ главного разведывательного управления ДНР", участвовал в боевых действиях на временно оккупированной территории Донецкой области. Кроме того, одетый в военную камуфляжную форму с огнестрельным оружием и боеприпасами он охранял военную технику во время ожесточенных боев с подразделениями ВСУ вблизи Международного аэропорта Донецк имени Сергея Прокофьева, а также в районе Марьинки Донецкой области", – говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.