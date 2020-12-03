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Полное урегулирование конфликта на Донбассе должно включать и вопрос Крыма – глава ОБСЕ

Прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе возможен при наличии политической воли, а также при выполнении Минских соглашений и договоренностей, достигнутых лидерами стран нормандского формата на переговорах в Париже 9 декабря 2019 года.

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Рама о конфликте на Донбассе: Определенный прогресс был достигнут, но все еще нужно пройти долгий путь
Рама о конфликте на Донбассе: Определенный прогресс был достигнут, но все еще нужно пройти долгий путь
Фото: EPA

Полное урегулирование связанного с Украиной конфликта должно включать в себя и вопрос оккупированного Крыма. Об этом заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Албании Эди Рама 3 декабря во время открытия 27-го заседания Совета министров ОБСЕ, трансляция велась на YouTube-канале организации.

"В начале года я отметил, что связанный с Украиной конфликт будет главным приоритетом нашего председательства. Это не изменилось и не может измениться. Определенный прогресс был достигнут, но все еще нужно пройти долгий путь ко всеобъемлющему мирному урегулированию, включая вызовы, связанные с Крымом", – сказал он.

Рама отметил, что прогресс возможен при наличии политической воли, а также при выполнении Минских соглашений и договоренностей, достигнутых лидерами стран нормандского формата на переговорах в Париже 9 декабря 2019 года.

Он призвал максимально задействовать в процессе урегулирования переговоры трехсторонней контактной группы при посредничестве ОБСЕ.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Теги: Россия, Крым, ОБСЕ, аннексия, контактная группа, война в Украине, Эди Рама
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