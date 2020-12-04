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Командование медицинских сил ВСУ подало иск против волонтера. Она написала о ситуации с COVID-19 в армии

Командование медицинских сил требует от волонтера, советника заместителя министра обороны Натальи Воронковой опровержения информации.

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Воронкова сообщила, что получила иск от медицинских сил ВСУ
Воронкова сообщила, что получила иск от медицинских сил ВСУ
Фото: Nataly Voronkova / Facebook

Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины подало в суд на волонтера, советника заместителя министра обороны Наталью Воронкову. Об этом сообщили в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что иск касается "защиты чести, достоинства, деловой репутации" медицинских сил ВСУ. От волонтера требуют опровергнуть информацию, распространенную на ее странице в Facebook.

"Целью иска является прекращение огульных и безосновательных обвинений со стороны отдельных граждан в адрес ВСУ и медицинских сил в частности. Такие обвинения не способствуют решению проблемных вопросов, а лишь подрывают доверие к военным медикам в обществе", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/201003298173308

В свою очередь, Воронкова сообщила, что командование медицинских сил возмутилось ее постом в Facebook о провале реформы военной медицины и неэффективной борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в армии. Она отметила, что получила иск на 12 страниц.

https://www.facebook.com/nata.voronkova/posts/3519064474814890

В публикации, которую командование медицинских сил ВСУ хочет опровергнуть через суд, Воронкова заявила, что военная медицина на 100% является подчиненной двум офицерам – командующему медицинскими силами Игорю Хоменко и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку.

По ее словам, из-за бездействия военного руководства солдатам приходится через СМИ "кричать, что им не предоставляют нормальную медицинскую помощь". Она сослалась на интервью "Цензор.НЕТ" с сержантом 93-й ОМБр Владимиром Остапенко, которому не давали возможности провериться на коронавирус и отправили лечиться в холодное помещение.

"Пренебрежение медицинской помощью больному COVID-19 и, соответственно, подвержение других военных риску заболевания, а части – потере боеспособности! Мне одной кажется, что эти действия можно квалифицировать как подрыв боеспособности армии в целом", – так волонтер описала ситуацию в военной медицине.

https://www.facebook.com/nata.voronkova/posts/3462236980497640

.В Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрировали 183 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в ВСУ 3235 человек заболели, 27 – скончались три пациента и вылечились 7627.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/200851591521812

Теги: Украина, волонтеры, советник, ВСУ, активист, Руслан Хомчак, медики, обвинение, реформа, опровержение, коронавирус, командование медицинских сил
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