Хомчак: За время реформирования армии мы попрощались с несколькими десятками генералов

На сегодня в Вооруженных силах Украины генералов меньше по сравнению с другими странами мира, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

Хомчак: Реформа, которую мы внедряем, не идет гладко, есть случаи, когда система сопротивляется Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На сегодняшний день украинская армия находится на самом "действенном" этапе своего реформирования. Об этом 13 октября в эфире телеканала "Украина" сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

По его словам, на сегодняшний день ВСУ способны выполнить поставленные перед ними боевые задания по защите территориальной целостности своей страны.

"Реформа, которую мы внедряем, не идет гладко, есть случаи, когда система сопротивляется. Не все хотят выходить из "теплой ванны" и менять свой образ жизни. За это время мы попрощались с несколькими десятками генералов", – рассказал Хомчак.

Отвечая на комментарий журналиста о слухах, что в украинской армии генералов больше, чем в армиях других стран мира, главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что эта информация неправдива.

"История о том, что в украинской армии больше генералов, чем в других странах мира, – это сказка. В украинской армии никогда не было генералов больше, чем в иностранных армиях. Сегодня в Вооруженных силах Украины генералов меньше по сравнению с другими странами мира", – сказал Хомчак.

Он добавил, что в Украине существует мнение, что генерал – "это скорее плохо, а не хорошо".

"Война показала, что там, где был генерал, где он работал, где он стоял, – там воевали. Если там не было генерала, то были разные случаи", – резюмировал Хомчак.

Реформа украинской армии началась в 2015 году. Стратегической целью реформы украинской армии является готовность ко вступлению Украины в НАТО, рассказывал Хомчак год назад.